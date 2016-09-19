مدرب المقاولون: حذرت اللاعبين من سيناريو الطرد ضد الأهلي

حذر محمد عودة المدير الفني للمقاولون العرب لاعبيه من الاحتكاك بحكم مباراة الأهلي المقبلة في الجولة الثانية من الدوري يوم الخميس، خشية تكرار أحداث الموسم الماضي.

وتغلب الأهلي على المقاولون 3-0 في مباراة الجولة الـ30 من الدوري الموسم الماضي، والتي شهدت جدلا تحكيميا حيث تعرض اثنين من لاعبي الذئاب للطرد بعد أول 20 دقيقة لاعتراضهم على قرار الحكم طارق سامي باحتساب الهدف الأول للفريق الأحمر.

وقال عودة لإذاعة الشباب والرياضة: "حذرت اللاعبين من التحدث مع الحكم بأي شكل من الأشكال كي لا يتكرر ما حدث في مباراة الموسم الماضي، خاصة أننا كنا جيدين قبل حالات الطرد في الـ٢٠ دقيقة الأولى".

وتابع "سأجري بعض التغييرات على التشكيل الذي يواجه الأهلي عن مباراة الاتحاد، لعدم ظهور بعض اللاعبين بالشكل اللائق رغم إننا أهدرنا أربعة إنفرادات ولم نكن سيئين في مواجهة الاتحاد".

وأوضح "بالطبع لن أفتح الملعب أمام الأهلي، وسألجأ للتأمين وغلق المساحات، فالأهلي يمتلك سرعات عالية كمؤمن زكريا ووليد سليمان، وقدرات تمرير واستحواذ مثل عبد الله السعيد".

المقاولون خسر مباراته الافتتاحية في الدوري هذا الموسم من الاتحاد السكندري 3-1.

وعن نقل المباراة لملعب بتروسبورت، أتم عودة "لا أدري كيف ينقل اتحاد المباراة لبتروسبورت ويطلب منا دفع ٥٠ ألف جنيه إيجار الملعب، رغم إن ملعبنا جاهز ودون مقابل واستضاف عشرات المباريات المصرية".