وكيل أعماله لـ في الجول: رونالدينيو لن يعتزل الآن.. وعلمت باهتمام ناد مصري بضمه

الساحر البرازيلي رونالدينيو تصدر العناوين مؤخرا بإعلانه نيته لاعتزال معشوقته كرة القدم بعد عام وحيد لكنه لم يحدد ما الخطوة التالية له. FilGoal.com لم يفوت الخبر.

رونالدو دي أسيس موريرا أو كما يعرف برونالدينيو يلعب كرة القدم منذ 1987، فاز بـ22 لقبا مختلفا سواء مع الأندية التي لعب لها أو الفئات العمرية المختلفة لمنتخب البرازيل، تتضمن تلك البطولات كأس العالم ودوري أبطال أوروبا ودوري أبطال أمريكا الجنوبية.

اتجه FilGoal.com لسؤال روبيرتو دي أسيس موريرا شقيق رونالدينيو الأكبر ووكيل أعماله حول مستقبل الساحر البرازيلي وخطوته المقبلة.

وجاء رد روبيرتو "على جدولنا الكثير من الأعمال، أهمها أنه سيلعب لموسم أو موسمين، لقد دخل إلى مشاريع أخرى وحقول جديدة حتى".

وأضاف "على سبيل المثال هو سفير للجنة الألعاب البارلمبية للبرازيل، وسفير لنادي برشلونة واليونيسيف، إضافة إلى حبه للموسيقي فعليا شارك في بعض الحفلات التي تتضمن ذلك أيضا، لذا لدينا الكثير كما ترى".

واستطرد "أما موعد اعتزاله؟ ليس كما يشاع أكرر لم يعتزل الآن من قال ذلك حتى هو لم يقل ذلك، إنه سوف يعتزل بعد موسم أو اثنين لازال بامكانه اللعب".

ماذا عن مفاوضات الأندية المصرية؟ كانت تقارير قد انتشرت مع تصريحات لرئيس الزمالك مرتضى منصور يتحدث عن ضم رونالدينيو في صيف 2015.

وسأل FilGoal.com روبيرتو عن وجود أي مفاوضات سابقة أو حالية لضم اللاعب فقال:"لم أتحدث في حياتي إلى أي رئيس ناد مصري، دائما كنت أطلع على تلك الأخبار التي تظهر في الصحف، أو بعض الوكلاء الذين يخبرونني لكي أعرف ما الذي يجري أو إن كان هناك شيئا جاريا، لكن هذا لم يحدث سواء الآن أو في أي وقت مضى".

ماذا عن أندية أوروبا هل فاوضه أي فريق لضمه؟ أجاب:"طلبت عدد من أندية أوروبا ضمه لكننا لا يمكن أبدا أن نفصح عنها نظرا لأننا نتعامل باحترافية".

وأتم FilGoal.com حوار مع روبيرتو بسؤاله عن أفضل مراوغة رآها على الإطلاق لشقيقه "إنه سؤال صعب للغاية، لا يمكن تلخيصها، لقد قدم لنا عددا من المراوغات الرائعة جدا، كلها مذهلة".

وكان رونالدينيو قد انضم إلى فولمينينسي في يوليو 2015 بعقد يمتد لـ18 شهرا، لكن الطرفين قاما بفسخ العقد بالتراضي بعد ذلك، وحاليا غير مرتبط بفريق.