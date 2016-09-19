السفير المصري يلتقي رئيس توجو ويسلمه رسالة من السيسي

التقى السفير المصري بتوجو كريم شريف الرئيس التوجولي فاوري جناسينب حيث سلمه رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي تناولت سبل دعم العلاقات الأفريقية – الأفريقية في إطار رئاسة مصر لمجلس السلم والأمن الأفريقي ودعوة الأخير لحضور القمة، التي تعقد في وقت لاحق اليوم للمجلس على هامش اجتماعات الجمعية العامة بنيويورك تحت الرئاسة المصرية الحالية للمجلس.

وذكرت الخارجية – في بيان صحفي اليوم الاثنين – أن الرئيس التوجولي أعرب خلال اللقاء عن شكره وتقديره للسيد الرئيس على دعوته لهذا الاجتماع المهم والذي سيتيح مناقشة كافة الموضوعات الأفريقية ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب رئيس توجو عن تطلعه إلى الحضور والمشاركة لمناقشة سبل دعم السلم والأمن بالقارة السمراء.

وتسلم السفير المصري رسالة خطية من الرئيس التوجولي للتهنئة بعيد الأضحى المبارك والتأكيد على الزخم الحالي الذي تشهده العلاقات المصرية التوجولية.