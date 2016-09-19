وصول أكثر من 4 آلاف ونصف فرد من عمالة خدمة الحجاج لميناء سفاجا‎

أكد ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن ميناء سفاجا استقبل اليوم الاثنين العبارة مسرة و على متنها 1331 راكب و 19 شاحنة و 2 سيارة، والعبارة الرياض و على متنها 640 راكب و 2 شاحنة و 4 سيارة، كما غادرت العبارة أمانة وعلى متنها 1442 راكب من العمالة المصرية بدول الخليج، و 117 سيارة و 19 شاحنة و السفينة نما اكسبريس و على متنها 56 شاحنة.

ومن جانب أخر استعد ميناء الغردقة اليوم لمغادرة العبارة القاهرة و على متنها 1012 راكب و 80 سيارة ، بينما شهد الميناء مغادرة العبارة لابسبس و على متنها 126 راكب من مختلف الجنسيات على الخط الملاحى الداخلي الغردقة – شرم الشيخ .