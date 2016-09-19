تشغيل 14 مدرسة جديدة بالقاهرة خلال العام الدراسي الجديد

يشهد العام الدراسي الجديد تشغيل 14 مدرسة جديدة بمحافظة القاهرة، بتكلفة إجمالية حوالي 74 مليون جنيه بعدد 372 فصل يغطى كامل المراحل الثلاثة الابتدائية والإعدادية والثانوية.

وصرح المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، أنه جارى حالياَ عمل وطرح وإسناد عدد 113 مدرسة ( 2419 فصل ) بتكلفة تقديرية 750 مليون جنيه ضمن خطة هيئة الابنية التعليمية للعام المالى 2016/2017 لتكون جاهزة للعام الدراسى القادم ، وذلك تنفيذا لتوجهات السيد رئيس الجمهورية .

وقال عبد الحميد ، فى بيان صحفى ، انه تم تنفيذ خطة الصيانة لعدد 108 مدرسة بتكلفة حوالي 122 مليون جنيه ، مع عمل صيانة بسيطة على مستوى جميع مدارس القاهرة وصيانة عاجلة لعدد 23 مدرسة مابين ( معالجة خط مياه مكسور ــ ارتفاع المياه الجوفية ــ تجديد شبكة الصرف الصحى ) بما لا يعوق بدء العام الدراسى وسير العملية التعليمية .

وأشار محافظ القاهرة ، إلى أن الاهتمام بالعملية التعليمية لا يقتصر فقط على إنشاء مدارس جديدة بل تتم عملية تطوير المدارس القائمة انشائياَ ودعمها بالأجهزة والآليات التعليمية الحديثة جنباَ الى جنب مع رفع قدرات المعلمين والقائمين عليها ، وكذلك تنمية قدرات الطلبة بمراحل التعليم المختلفة وفق أحدث الوسائل التعليمية .