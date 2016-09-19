مديرية صحة بورسعيد تعلن قرب الانتهاء من إنشاء مستشفى الولادة

أعلن الدكتور حسن الإسناوي مدير الإدارة العلاجية بمديرية الشئون الصحية ببورسعيد، اليوم الاثنين، أن المديرية بصدد الانتهاء من اللمسات الأخيرة لمستشفي النساء والولادة الجديد، حيث وصلت نسبة التشطيبات النهائية لها ما يزيد عن 90% ، مؤكدًا أنه كل ما يتعلق بالاجهزة الخاصة بها موجود، و يعد المستشفي الأول من نوعه تخصصًا في هذا المجال بالمحافظة، وجاري الاستعداد لافتتاحه خلال الفترة القليلة القادمة.

وأوضح “الإسناوي” أن المستشفى تقع ملاصقة لمبني المصح البحري “مستشفي الصدر” وتقام علي مساحة 1748 م2 بتكلفة 71 مليون جنيه، وتتكون من 4 أدوار ” أرضى و3علوي”، 4 سلالم “أحدهم يبدأ من الدور الأول” 3 مصاعد تخفيفًا على المرضي، وذلك بطاقة استيعابية تبلغ 52 سرير داخلي 9 أسرة عناية جراحية، 19 حضانة ، 2 سرير غرفة إكلامبسيا، غرفتي عمليات، كشك ولادة ، 4 أسرة افاقة، فضلًا عن 2 ماكينة غسيل كلوي.

وأضاف أن الخدمات التي ستقدم فى مستشفى الاستقبال والطوارىء لحالات الولادة والنساء، عمليات النساء والولادة، فضلًا عن العيادات الخارجية عيادة تأخر الحمل والاخصاب المساعد، أورام النساء، الحمل الخطر، تنظيم الأسرة ، كما تقدم خدمات مساعدة كالأشعة “الثابتة السينية، المتنقلة، موجات فوق صوتية”، ومعامل تحاليل أحدهم رئيسى والآخر للطفيليات، فضلًا عن قسم الصيدلة “3 صيدليات ، مخزن مجانى ، مخزن اقتصادي”، والمطبخ، المغسلة، والتعقيم المركزى، المولد الكهربائى، المشرحة.