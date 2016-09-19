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مصر تشارك في أعمال الدورة العادية الثانية للجنة الفنية المتخصصة بالاتحاد الإفريقي

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مصر تشارك في أعمال الدورة العادية الثانية للجنة الفنية المتخصصة بالاتحاد الإفريقي مصر تشارك في أعمال الدورة العادية الثانية للجنة الفنية المتخصصة بالاتحاد الإفريقي

وزارة الخارجية

شاركت في أعمال الدورة العادية الثانية للجنة الفنية المتخصصة للعدل والشؤون القانونية التابعة للاتحاد الإفريقي، حيث ترأس السفير المصري في توجو كريم شريف الوفد المصري خلال اجتماعات وزراء العدل والشؤون القانونية.

وذكرت وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، أنه شارك في الاجتماعات كل من وزراء عدل الكاميرون وتوجو والكونغو وجنوب إفريقيا وليسوتو وناميبيا وجنوب السودان وكوت ديفوار وغانا فضلا عن وزير الخارجية التوجولى ومفوض السلم والأمن الإفريقى.

وناقشت الاجتماعات كافة الموضوعات القانونية الإفريقية وفى مقدمتها ميثاق لومى البحرى المقترح إعتماده خلال قمة لومى الأفريقية الإستثنائية للأمن البحرى والتنمية فى أفريقيا المقرر عقدها فى أكتوبر 2016 ومشروع النظام الأساسى لآلية الاتحاد الأفريقى للتعاون الشرطى وتعديل المادة 5(1) من بروتوكول الميثاق الإفريقى لحقوق الإنسان والشعوب بشأن إنشاء محكمة إفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب ومشروع تعديل دستور اللجنة الإفريقية للطيران المدنى.

وتم فى ختام الإجتماعات التى عقدت فى التاسع من شهر سبتمبر الحالى إعتماد مشروع ميثاق لومى البحرى بعد إجراء التعديلات اللازمة عليه بما يخدم المصلحة المشتركة لدول القارة الإفريقية وكذا وضع اللمسات الأخيرة على مشاريع الصكوك القانونية الأخرى المقدمة من قبل مفوضية الإتحاد الإفريقى لرفعها إلى كل من قمة لومى الأفريقية الإستثنائية للأمن البحرى والتنمية فى أفريقيا يوم 15 اكتوبر القادم وكذا إلى القمة العادية بأديس أبابا في يناير 2017.

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