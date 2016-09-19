ضبط مستودع يتلاعب في وزن إسطوانات البوتاجاز ببني سويف‎

المراسل: محمد شعبان

تمكنت مباحث التموين ببني سويف، خلال حملة مكبرة علي الأسواق ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز علي مستوي المحافظة قادها المقدم محمد محفوظ رئيس المباحث وعدد من معاونيه، من ضبط 6 طن وربع دقيق بلدي مدعم مجمعة بحوزة تاجر يدعي “مختار بهاء” بدائرة مركز ناصر، تمهيداً لبيعها في السوق السوداء.

كما ضبطت الحملة محطة النيل لتعبئة إسطوانات البوتاجاز لقيامها بالتلاعب في أوزان التعبئة بمقدار 500 جرام نقص في الإسطوانة.

جاء ذلك خلال تقرير لمجهودات قسم مباحث التموين ببني سويف خلال أيام عيد الأضحي.