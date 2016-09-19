جامعة الإسكندرية تجرى 11 عملية رمد لأهالى منطقة غيط العنب

اجرت جامعة الإسكندرية 11 عملية رمد فى إطار استكمال القوافل الطبية التى تشرف عليها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة جامعة الاسكندرية برئاسة ا.د. عصام الكردى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الى منطقة غيط العنب.

وقال بيان الجامعة اليوم إن القافلة العلاجية بالتنسيق مع القوات المسلحة حيث تكفلت القافله بالمستلزمات تبرعا من بعض الجمعيات الخيرية وهى جمعيه الروان وبنك الدواء وصندوق الخير .

وأشار الدكتور عبد المنعم فوزى رئيس لجنة خدمة المجتمع والقوافل الطبية أن القافلة الثانية كانت قد انتهت من عمل أكثر من 200 كشف رمد و100 كشف نظارة وتم عمل ١٩ نظاره مجانا سوف تسلم اثناء القافله الثالثه ، وتم عمل حصر بالحالات التي تحتاج الي اجراء عمليات ووصلت الى 12 حالة وتم بالفعل عمل عمليه واحدة يوم القافله اما الاحدي عشره عمليه فتم اجرائها امس ًالاحد في مستشفيات الرمد المتخصصة بعد اجراء التحاليل الطبية للحاﻻت وتوفير المستلزمات الطبية الﻻزمة.