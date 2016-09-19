جامعة المنصورة تطلق شعار عام الأنشطة الطلابية على العام الدراسى الجديد

صرح الدكتور أشرف عبد الباسط نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب ،أن هذا العام الدراسي الحالى 2016 / 2017 سيكون تحت شعار "عام الانشطة الاطلابية ".

يتضمن العام الدراسى الجديد، العديد من الانشطة الطلابية التى تنظمها الادارة العامة لرعاية الطلاب وبمشاركة ادارات رعاية الطلاب بمختلف كليات الجامعة ولجنة التواصل الطلابى وذلك من خلال خطة سنوية تبدأ مع الاسبوع الاول من العام الدراسي حيث تتضمن أنشطة ثقافية وندوات شهرية ونصف شهرية بمختلف كليات الجامعة وعروض فنية لفرقة الموسيقى من كلية التربية النوعية (صول).

كما وجه بعمل مقرات ثابتة داخل الحرم الجامعى فى اماكن التجمعات الطلابية تمثل الأنشطة المختلفة للإدارة العامة لرعاية الطلاب كالأسر الطلابية والنشاط الفنى والنشاط العلمى والنشاط الثقافى.