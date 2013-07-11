أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

زوجة مهند إلى مسلسل أمير الجديد

Google+ Print
زوجة مهند إلى مسلسل أمير الجديد زوجة مهند إلى مسلسل أمير الجديد

انضمت الممثلة التركية الشابة هازار إيرجوتشلو الشهيرة بسمرة زوجة مهند في مسلسل "عودة مهند"، إلى أسرة المسلسل الرومانسي الجديد "قصة حب"، لتشارك شاتاي أولسوي الشهير بأمير في مسلسل "فريحة"، وسيريناي ساريكايا بطولته، حيث سيكون دورها مفاجأة، ومختلف تماماً عن دور سمرة الذي قدّمها بصورة قويّة لجمهورها التركي.
مسلسل "قصة حب" المأخوذ عن المسلسل الأمريكي "o c"، سيجد طريقه قريباً على شاشة قناة "ستار" التركية، التي حققت أعلى نسبة مشاهدة عن طريق عرض المسلسل التاريخي "حريم السلطان"، وتحاول الحفاظ على تفوقها في التصنيف الأسبوعي عبر حصولها على الحق الحصري الأول لأهم الأعمال الرومانسية للنجوم المطلوبون جماهيرياً وعلى رأسهم: كيفانش تاتليتوغ وشاتاي أولسوي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي