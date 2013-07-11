زوجة مهند إلى مسلسل أمير الجديد

انضمت الممثلة التركية الشابة هازار إيرجوتشلو الشهيرة بسمرة زوجة مهند في مسلسل "عودة مهند"، إلى أسرة المسلسل الرومانسي الجديد "قصة حب"، لتشارك شاتاي أولسوي الشهير بأمير في مسلسل "فريحة"، وسيريناي ساريكايا بطولته، حيث سيكون دورها مفاجأة، ومختلف تماماً عن دور سمرة الذي قدّمها بصورة قويّة لجمهورها التركي.

مسلسل "قصة حب" المأخوذ عن المسلسل الأمريكي "o c"، سيجد طريقه قريباً على شاشة قناة "ستار" التركية، التي حققت أعلى نسبة مشاهدة عن طريق عرض المسلسل التاريخي "حريم السلطان"، وتحاول الحفاظ على تفوقها في التصنيف الأسبوعي عبر حصولها على الحق الحصري الأول لأهم الأعمال الرومانسية للنجوم المطلوبون جماهيرياً وعلى رأسهم: كيفانش تاتليتوغ وشاتاي أولسوي.