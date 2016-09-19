طرح كراسات حجز شقق الإسكان الاجتماعى بنظام الإيجار 8 أكتوبر المقبل

أعلنت وزارة الإسكان عن طرح كراسات شروط حجز 5706 وحدات سكنية بنظام الإيجار، بمشروع الإسكان الاجتماعى، فى 10 محافظات، لأصحاب الدخل الأقل من 1500 جنيه شهرياً، اعتباراً من 8 أكتوبر المقبل، على أن يبدأ التقدم للحجز وتقديم الأوراق منتصف أكتوبر ولمدة شهر.

وأكدت مى عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى، أن الوحدات التى سيتم طرحها فى 10 مدن هى: "محافظة الإسماعيلية، ومحافظة السويس، ومحافظة القليوبية، ومحافظة المنوفية، ومحافظة دمياط، ومحافظة المنيا، ومحافظة سوهاج، ومحافظة شمال سيناء، ومحافظة قنا، ومحافظة البحيرة".

وعن الضوابط العامة ونظام السداد، أشارت المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى إلى أنه يتم عمل بحث اجتماعى بمعرفة مديريات التضامن الاجتماعى للتأكد من مدى الاستحقاق، وسداد مبلغ ألف جنيه جدية حجز للوحدات غرفتين، و1500 جنيه للوحدات 3 غرف، على الحساب الذهبى (0135013000234818) لحساب بنك التعمير والإسكان، كما يسدد المواطن قيمة عدادات الكهرباء والمياه والغاز، مع قيمة الاستهلاك الشهرى، وتبلغ قيمة الإيجار الشهرى 300 جنيه شاملة الصيانة للوحدة غرفتين وصالة، و410 جنيهات شاملة الصيانة للوحدة 3 غرف وصالة، ويزيد الإيجار بنسبة 7 سنوياً.

وأوضحت رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى، أن الحد الأقصى لإيجار أى وحدة سكنية يبلغ 7 سنوات غير قابلة للتجديد إلا باتفاق الطرفين، ويجوز تكرار تأجير نفس الوحدة السكنية لمدة واحدة أخرى، وبقيمة إيجارية تحدد عند إعادة التعاقد.

وأضافت مى عبد الحميد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه فى حالة زيادة عدد الطلبات عن الوحدات المتاحة تكون الأولويات وفقاً لما يلى، قاطنو المناطق العشوائية غير الآمنة المحدد إزالتها وتطويرها خلال العامين المقبلين، على أن يتم ذلك بالتعاون مع المحافظات المعنية، ثم المرأة المعيلة، ثم ذوى الاحتياجات الخاصة، ثم الأسرة التى تعول الأكبر عدداً، ثم الأسرة التى تعول، ثم الأسرة ثم الأعزب.