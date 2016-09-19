تأجيل «أحداث عنف العياط» لـ30 أكتوبر القادم لسماع الشهود

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة فى معهد أمناء الشرطة، بطرة برئاسة المستشار سعيد الصياد، اليوم الإثنين، نظر إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث عنف العياط»، لجلسة 30 أكتوبر القادم، لسماع الشهود.

وعقدت الجلسة بغرفة المداولة برئاسة المستشار سعيد الصياد وعضوية المستشارين خالد عوض وايمن البابلى.

كانت المحكمة أصدرت فى وقت سابق حكما ، بالسجن المشدد 7 سنوات لـ4 متهمين فى جلسة إعادة محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث عنف العياط” التى وقعت فى أغسطس من عام 2013، كما قضت المحكمة بتغريم كل متهم 5 آلاف جنيه.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها: حيازة أسلحة نارية، وسرقة أسلحة نارية، والشروع فى قتل رجال الشرطة، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومقاومة السلطات.