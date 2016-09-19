اليوم .. بدء انتخابات برلمان الطلائع والشباب بالغربية

تبدأ اليوم الاثنين فعاليات الانتخابات البرلمانية لطلائع وشباب مراكز الشباب أعضاء الشعب البرلمانية على مستوى الإدارات الفرعية، وحددت مديرية الشباب والرياضة بالغربية مركز شباب البندرة لانتخابات مركز ومدينة السنطة، حيث تبدأ فعاليات انتخابات الطلائع فى العاشرة صباحا، والشباب 2 ظهرا .

تأتى الانتخابات تحت رعاية الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بوزارة الشباب، ومحمد إسماعيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، وعلى الراعى وكيل المديرية للشباب، ومحمد جوده مدير إدارة البرلمان والتعليم المدنى.

وأكد محمد جودة مدير البرلمان والتعليم المدنى بمديرية الشباب بالغربية، أن برلمان الطلائع والشباب هو تدريبى تثقيفى يعــبر فيه الطلائع والشباب عن آرائهم بحرية ويتدربون على ممارســة الديمقراطية، ويشاركون فى صنع القرار، من خلال مناقشات جادة وفعالة لقضـايا وطنهم بأسـلوب علمى .

وأضاف جودة فى تصريحات له اليوم الاثنين أن برلمان الطلائع صورة مصغرة من مجلس النواب أعضائه الطلائع والشباب، ومن أهدافه تنمية الوعى السياسى وترسيخ قيم الديمقراطية، ودعم روح المشاركة وتنمية القدرة الحوارية لدى الشباب، وحرية التعبير عن الرأى وقبول الآخر فى إطار ديمقراطى منظم.

بالإضافة إلى ممارسة لمختلف أنواع العمل العام والنشاط الاجتماعى والسياسى الرفيع، فهو قمة بناء الشخصية وخطوة نحو النضج الفكرى، ويتيح الفرصة ليصل صوت العضو للمسئولين والرأى العام.

ويعمل البرلمان فى إطار القواعد المنظمة وفقا للائحة الداخلية، ويوجد به لجان نوعية، مماثله للجان مجلس النواب، ويتضمن التدريب العملى على "ممارسة أدوات الرقابة البرلمانية ".