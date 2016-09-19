بالصور.. حصاد 14% من محصول الأرز بالغربية وتحرير 328 محضر حرق قش

واصل جهاز شئون البيئة فرع وسط الدلتا حملات محاربة حرق قش الأرز للقضاء على ظاهرة السحابة السوداء، فى نطاق محافظتى الغربية وكفر الشيخ كونهما أكثر محافظات زارعة للأرز بوسط الدلتا.

وأكد بيان صادر عن الجهاز أن إجمالى ما تم حصاده من محصول الأرز بالغربية 14%، ورغم التوعية الثقافية للمزارعين واتخاذ كل الإجراءات الوقائية إلا أن هناك العديد من المزارعين أقدموا على حرق قش الأرز، وتم تحرير 328 محضرا ضد المخالفين، منها 21 محضرا على مدار يوم أمس الأحد فقط .

وأكد البيان أن جهاز شئون البيئة فرع وسط الدلتا يقوم بالحد من ظاهرة السحابة السوداء والتلوث البيئى عن طريق التصدى لحرق قش الأرز، من خلال المتابعة الجادة لمنظومة زراعة وحصاد ونقل وتدوير المخلفات الزراعية، وكذلك توفير المعدات وعمل الحملات المرورية لمتابعة المخالفين، وعمل حملات على المنشآت التى تتسبب فى تلوث الهواء "المكامير والفواخير".

كما دشن الجهاز حملات على السيارات لفحص العادم الناتج عنها وتقديم التوعية التثقيفية للمزارعين بكافة مراكز الإرشاد الزراعى، ومتابعة منظومة المخلفات الصلبة من رفع تراكمات ومتابعة لمقالب القمامة المختلفة، بالتعاون مع مجالس المدن والوحدات المحلية.

وأنشأ الجهاز غرفة عمليات بالفرع لاستقبال شكاوى المواطنين على مدار الساعة، وتم التنسيق مع مديريات الأوقاف "الأئمة والدعاة" كى يقوم الدعاة بتوعية المصلين فى خطب الجمعة عن أخطار الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية وخاصة قش الأزر، بالإضافة للندوات واللقاءات البيئية بالجمعيات والإدارات الزراعية ومراكز الإرشاد الزراعى بالقرى والمدن بالتعاون مع مديريات الزراعة.