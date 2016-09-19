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تعليم أسوان تستبعد 3 مديرين من منصبهم بعد تغيبهم عن العمل وإغلاق مدارسهم

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تعليم أسوان تستبعد 3 مديرين من منصبهم بعد تغيبهم عن العمل وإغلاق مدارسهم تعليم أسوان تستبعد 3 مديرين من منصبهم بعد تغيبهم عن العمل وإغلاق مدارسهم

>أسوان – عبد اله صلاح

قرر أحمد موسى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، استبعاد مديرى 3 مدارس من موقعهم الوظيفى، وتعيين آخرين بدلاً منهم، لتغيبهم عن العمل وإغلاق المدارس خلال هذا الأسبوع.

 

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، فى تصريحات صحفية، أنه فوجئ بتغيب مديرى المدارس الثلاث وهم "عمر بن الخطاب الابتدائية بقرية منيحة، والشهيد عقيل حسين للتربية الفكرية بقرية سبيل مكى بمركز كوم أمبو، بالإضافة إلى مدرسة أبو الفضل سرور الثانوية التجارية المشتركة بمركز إدفو"، وإغلاقها تماماً خلال الفترة الحالية.

 

وأوضح موسى، بأنه سيتم مواجهة أى قصور أو تراخى فى تنفيذ الأعمال المطلوبة بكل حزم وشدة استعداداً للعام الدراسى الجديد من خلال اتخاذ إجراءات رادعة حيال المقصرين، مع استمرار المرور الميدانى على جميع المدارس خلال الأسبوع الحالى لتلافى أى سلبيات واستكمال الاستعدادات التامة لتوفير المناخ الملائم لأبنائنا الطلاب لتكون المدرسة مهيأة لاستقبالهم بالشكل المناسب.

 

وأشار إلى أن العام الدراسى الجديد سيشهد دخول 7 مدارس جديدة بمختلف المراحل التعليمية للخدمة والتى تضم 116 فصل بتكلفة 28 مليون جنيه ، كما أنه جارى العمل فى 13 مدرسة جديدة ضمن خطة العام المالى الحالى وتضم 136 فصلا وبتكلفة 44 مليون جنيه ، فى حين أنه جارى العمل فى الصيانة الشاملة لـ 23 مدرسة بتكلفة 30 مليون جنيه منها 13 مدرسة تم الانتهاء من صيانتها فيما يتبقى التشطيبات النهائية بـ 10 مدارس أخرى.

 

 


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