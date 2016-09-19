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مدير الـ«يورومني» : قرض صندوق النقد خطوة إنتقالية للاقتصاد المصري

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مدير الـ«يورومني» : قرض صندوق النقد خطوة إنتقالية للاقتصاد المصري مدير الـ«يورومني» : قرض صندوق النقد خطوة إنتقالية للاقتصاد المصري

مؤتمر “اليورومني”

أكد كريستوفر جارنيت مدير مؤتمرات “يورومني”، أن توقيع المصرية على الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يعد خطوة انتقالية مهمة للاقتصاد المصري في ظل التحديات التي يواجهها في الفترة الحالية.

وأشاد “جارنيت” – خلال كلمته الترحيبية وإعلان افتتاح الدورة 21 لمؤتمر اليورومني – بمصر وبالخطوات التي تتخذها الحكومة المصرية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث بدأت الأسبوع الماضي تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، بما يؤكد جدية نوايا الحكومة المصرية تجاه اتخاذ خطوات فعلية للإصلاح.

وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة اليورومني العالمية أن 80% من المؤسسات المالية، والخبراء والاقتصاديين أكدوا أن قرض صندوق النقد الدولي الذي وقعته الحكومة المصرية الشهر الماضي جيد للاقتصاد المصري، وسيسهم بشكل كبير في تحسين أدائه وحل مشاكله المتراكمة.

وقد افتتحا وزير المالية، والتعاون الدولي عمرو الجارحي وسحر نصر الدورة 21 لمؤتمر اليورومنى صباح اليوم بمشاركة أكثر من ألف شخصية يمثلون صناديق ومؤسسات وهيئات مالية دولية، بالإضافة إلى خبراء واقتصاديين، ويستمر المؤتمر على مدار يومين.

أ ش أ

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