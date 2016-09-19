مطار شرم الشيخ يستقبل 2034 سائحًا على متن 22 رحلة دولية ومحلية

مراسل«ONA»:

وصل مطار شرم الشيخ الدولى، اليوم الاثنين، 2034 سائحًا من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية ، وغادر مطار شرم الشيخ 2244 سائحا من مختلف الجنسيات العربية والمصرية.

وأكد العميد عصام خضر، مدير إدارة العمليات والأزمات بمحافظة جنوب سيناء، أن نسبة الإشغالات شرم الشيخ 35% ودهب 35% وطابا 13% ونويبع 3% سانت كاترين 1% والنسبة العامة 32% مضيفا أن مطار شرم الشيخ الدولى استقبل اليوم 7 رحلات دولية طيران على متنها 722 سائحا من مختلف الجنسيات و15 رحلة داخلية على متنها 1312 سائحا مصريا بإجمالى 2034 سائحا.

وغادر مطار شرم الشيخ 7 رحلات دولية على متنها 984 سائحًا من مختلف الجنسيات و14 رحلة محلية على متنها 1260 سائحا مصريًا.