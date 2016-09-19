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وزير المالية: نسعى لتقليل الدين العام إلى 90% بنهاية العام المالي

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وزير المالية: نسعى لتقليل الدين العام إلى 90% بنهاية العام المالي وزير المالية: نسعى لتقليل الدين العام إلى 90% بنهاية العام المالي

جانب من مؤتمر “اليورومني”

قال عمرو الجارحي وزير المالية، إن الاقتصاد المصري واعد ويمتلك المؤهلات التي تجعله ضمن الاقتصاديات القوية، على الرغم من التحديات الراهنة والتي لا يمكن إنكارها.

وأضاف “الجارحي” خلال كلمته بفعاليات مؤتمر “اليورومني”، الذي بدأت فعالياته اليوم، أن الاقتصاد المصري يمكنه تحقيق قفزات، بالتزامن مع تنفيذ المشروعات الاستثمارية الكبرى مثل مشروع محور تنمية قناة السويس.

وذكر وزير المالية أن الآمال مازالت معقودة علي عودة القطاع السياحي وتمويل المشروعات الاستثمارية بما يساعد علي رفع معدلات النمو الاقتصادي، موضحًا أن هناك إجراءات تتخذها وزارة المالية لتحقيق الانضباط المالي وإعادة هيكلة منظومة الضرائب ودمج القطاع الاقتصادي غير الرسمي للمنظومة الرسمية.

وأشار إلي أن تسعي حاليًا لتعظيم دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، باعتبارها أحد طرق التنمية وتمكين مجتمع الأعمال وتوفير فرص العمل، لتقليل معدلات الدين العام التي سجلت نحو 98% من الناتج المحلي مؤخرًا.

وأردف أن الوزارة تسعى إلى تخفيض نسبة الدين العام إلى 90% من الناتج المحلي بنهاية العام المالي الجاري، ليصل إلى معدلات آمنة في الأعوام القليلة القادمة.

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أونا

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