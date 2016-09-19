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ضبط طالب سرق أموالًا وتابلت من شقة جواهرجي بالوادى الجديد‎

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ضبط طالب سرق أموالًا وتابلت من شقة جواهرجي بالوادى الجديد‎ ضبط طالب سرق أموالًا وتابلت من شقة جواهرجي بالوادى الجديد‎

أرشيفية

مراسل«ONA»:

تلقي اللواء عصام بدير، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من الرائد أحمد فراج، رئيس مباحث قسم الداخلة، يفيد بالقبض علي طالب 14 سنة بالمرحلة الإعدادية مقيم بمدينة موط ، سرق 2000 جنيه مصري، و 1000 ريال سعودي، وجهاز تابلت من منزل جواهرجي بمدينة موط .

وكشف محضر الواقعة، إعتراف الطالب بالواقعة، وتم ضبطه بحوزته 800 جنيه مصري، و1000 ريال سعودي، وجهاز التابلت، وأنه سرق من خلال دخول منزل الجواهرجي عن طريق البلكونة الخلفية.

تحرر للواقعة المحضر رقم 327 – جنح مركز شرطة الداخلة لسنة 2016، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

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