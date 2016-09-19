تموين بورسعيد يضبط طن ونصف دقيق مدعم بأحد المخابز

المراسل – جمال نوفل

قامت حملة مشتركة من مباحث التموين ومديرية التموين ببورسعيد، اليوم الاثنين،على الأسواق أسفرت عن ضبط أحد المخابز الطباقي بشارع الأزهار وأبو الفتح “مخبز القبه”، قام بالاستيلاء على طن ونص دقيق مدعم وتم مصادرته، وذلك بناءً على توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، واللواء زكي صلاح مدير أمن بورسعيد بشأن تكثيف الحملات التموينية لمراقبة الأسواق وضبط المخالفات.