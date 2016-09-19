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تموين بورسعيد يضبط طن ونصف دقيق مدعم بأحد المخابز

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تموين بورسعيد يضبط طن ونصف دقيق مدعم بأحد المخابز تموين بورسعيد يضبط طن ونصف دقيق مدعم بأحد المخابز

دقيق – أرشيفية

المراسل – جمال نوفل

قامت حملة مشتركة من مباحث ومديرية التموين ببورسعيد، اليوم الاثنين،على الأسواق أسفرت عن ضبط أحد المخابز الطباقي بشارع الأزهار وأبو الفتح “مخبز القبه”، قام بالاستيلاء على طن ونص دقيق مدعم وتم مصادرته، وذلك بناءً على توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، واللواء زكي صلاح مدير أمن بورسعيد بشأن تكثيف الحملات التموينية لمراقبة الأسواق وضبط المخالفات.

 وتحرر المحضر رقم ٣٨٠٧ جنح المناخ، وشارك فى الحمله العميد محمد المحروقى رئيس مباحث التموين، والاستاذمحمد هلاوي مدير عام التموين، والمقدم محمد مسعد، والرائد محمد عبد المنعم، ورئيس الرقابة مجدي الخضر.

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