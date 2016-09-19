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ضبط 118 قطعة أثرية بمنزل موظف في الوادى الجديد‎

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ضبط 118 قطعة أثرية بمنزل موظف في الوادى الجديد‎ ضبط 118 قطعة أثرية بمنزل موظف في الوادى الجديد‎

قطع أثرية – أرشيفية

قامت حملة أمنية بمديرية أمن الوادي الجديد، اليوم الاثنين، بضبط 118 قطعة أثرية داخل منزل موظف بمدينة الخارجة.

وتلقى اللواء عصام بدير مدير امن الوادي الجديد، بلاغًا يفيد ضبط موظف بحوزته 118 قطعة أثرية وتوابيت داخل منزله بالخارجة.

وتبين ورود معلومات لشرطة السياحة، ووحدة مباحث قسم الخارجة عن حيازة موظف لقطع أثرية دخل منزله بقصد الاتجار والنصب بها، وبعد تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة وتشكيل قوة أمنية لمداهمة منزل المتهم، تم ضبطه وبحوزته 118 قطعة اثرية وتوابيت.

وتم تحريز المضبوطات، وتحرير المحضر رقم 4314 جنح قسم الخارجة لسنة 2016، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي أمرت بتشكيل لجنة فنية متخصصة لإعداد تقرير عن أثرية المضبوطات من عدمه.

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