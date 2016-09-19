نشاط جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات اليوم

نشطت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات الاثنين، بدعم من مشتريات المستثمرين في المقابل اتجه المحليون والأجانب للبيع.

وعلى صعيد حركة المؤشرات القياسية، صعد مؤشر السوق الرئيسي “إيجي اكس 30” الذي يضم اكبر 30 شركة مقيدة 0.22% ليسجل 7933.63 نقطة.

وزاد مؤشر “ايجي اكس 50” متساوي الاوزان النسبية 0.28 % مسجلا 1342.67 نقطة.

وارتفع مؤشر “إيجي اكس 20” محدد الاوزان النسبية 0.41 % ليبلغ مستوى 7949.97 نقطة.

وكسب مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي اكس 70” نحو 0.2 % ليبلغ مستوى 352.15 نقطة.

وزارد كما فقد مؤشر “إيجي اكس 100” الأوسع نطاقا 0.14% مسجلا 801.08 نقطة.

ولدى إغلاق تعاملات الأحد – أول جلسات الأسبوع – تراجعت مؤشرات البورصة المصرية متاثره بمبيعات المؤسسات والعرب في المقابل مالت تعاملات المصريين والأجانب للشراء.