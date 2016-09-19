المالية: الحصول على الشريحة الأولى من قرض النقد الدولى الشهر المقبل

قال نائب وزير المالية المصرى للسياسات المالية أحمد كوجك لرويترز أن بلاده ستقدم طلب الحصول على 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى لإدارة الصندوق الشهر المقبل.

وقال كوجك لرويترز على هامش مؤتمر يورومنى المنعقد فى القاهرة اليوم "سنحصل على الشريحة الأولى بنحو 2.5 مليار دولار بعد موافقة إدارة الصندوق بأيام."

كان صندوق النقد الدولى أعلن الشهر الماضى أنه توصل لاتفاق مع الحكومة المصرية لإقراضها 12 مليار دولار على 3 سنوات داعيا شركاء مصر إلى مساعدتها.

وكانت الحكومة المصرية أعلنت فى أواخر يوليوعن حاجتها لتمويل برنامجها الاقتصادى بنحو 21 مليار دولار على ثلاث سنوات بما فى ذلك 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى.

وذكر كوجك أن هناك مفاوضات مع الصين للحصول على مليارى دولار لكنه لم يسهب فى التفاصيل مكتفيا بالقول أن "جميع التفاصيل مع البنك المركزى. " ولم يتسن الاتصال على الفور بالبنك المركزى المصرى للحصول على تفاصيل.