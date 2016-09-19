نصائح تجنبك تقوس وآلام الظهر من شنطة المدرسة

أكد الدكتور خالد عمارة أستاذ جراحة العظام بطب عين شمس، أنه مع بداية العام الدراسى الجديد، يتعرض الأطفال لمشكلات صحية كثيرة، أثناء حمل "شنطة المدرسة"، مثل تقوس الظهر، وحدوث آلام شديدة.

ويقدم الدكتور خالد عمارة بعض الشروط الصحية الواجب اتباعها عند حمل شنطة المدرسة لعدم حدوث تشوهات بالظهر، أهمها:

أولا: يبدأ طول الشنطة من الوسط ويصل إلى الاكتاف لذلك لابد من ضبط طول الحزام، بحيث تكون الحقيبة ملتصقة قدر المستطاع بالظهر.

ثانيا : كل سنة من عمر الطفل تساوى نصف كيلو من وزن الشنطة فالطفل الذى يبلغ من العمر 10 سنوات لا يحمل شنطة أزيد من 5 كيلو.

ثالثا: الشنطة التى يتم حملها على كتف واحد يفضل التبديل بين الكتفين كل 5 دقائق.

رابعا : ممارسة الرياضة وقوة العضلات يعملان على حماية الظهر من مشاكل حمل الشنطة.

خامسا : بعض الأطفال يفضلون الشنطة التى يتم جرها على عجل، وفى هذه الحالة يجب أن يكون طول الذراع أطول من مستوى وسطه حتى لا يصاب الطفل بإعوجاج.

وقال الدكتور خالد عمارة إن الشنط تؤدى إلى حدوث آلام أو تحدب بالظهر، ولكنها لا تؤدى إلى حدوث تشوهات بالعمود الفقرى.