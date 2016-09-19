وكيل بوجبا: أرسنال لا يمتلك الجرأة لدفع المال.. وزيدان اهتم بضمه لكن ناديه لم يفعل

قال مينو رايولا وكيل أعمال بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد إن نادي أرسنال يمتلك الأموال لكنه لا يمتلك الجرأة لدفعها، كما ألقى الضوء على اهتمام زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد بضم اللاعب الدولي الفرنسي.

وكان يونايتد قد ضم بوجبا من يوفنتوس بمبلغ 105 مليون يورو في سوق الانتقالات الصيفية المنصرمة ب وخمسة ملايين يورو أخرى تدفع كإضافات.

وصرح رايولا لصحيفة "دايلي ميل" البريطانية "إنها ليست مسألة صرف أموال فقط، هناك المسؤولية أيضا، نعم فبوجبا لاعبي، أرسنال لديهم الأموال لكن هل لديهم الجرأة لصرفها؟".

وتابع "أحترم أرسين فينجر، لديه فلسفة تقول إن الأرقام التي تدفع لي لا تتسق مع ما أفعله، لكن هذا طبيعي، أن أعلم أنه يحب بوجبا، لكن السعر الذي حدده يوفنتوس لا يتفق مع فلسفته".

وأتم "بالنسبة لريال مدريد، زيدان كان مهتما بقوة، لكننا لم نكن بأن النادي شعر بالمثل، مانشستر يونايتد أرسل رسالة من أجل ضمه قائلا إنه أكبر نادي في العالم".

وشارك بوجبا مع يونايتد في 5 مباريات بكل المسابقات خلال الموسم الجاري.