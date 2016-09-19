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جيمس: زيدان دائما يدعمني

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جيمس: زيدان دائما يدعمني جيمس: زيدان دائما يدعمني

(إفي): أكد الكولومبي جيمس رودريجيز نجم ريال مدريد على دعم المدرب زين الدين زيدان له، بعد تسجيل هدف في الفوز على إسبانيول 2-0 في الليجا.

وقال اللاعب في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "الجميع يدعمني بمن فيهم المدرب. لا يوجد شيء يحدث مثلما يثار. علاقتي عظيمة معه ومع الجميع. نحن فريق متحد ونرغب في تحقيق الانتصارات. لقد حققنا رقما قياسيا اليوم".

وأشار جيمس إلى أنه لم يفكر أبدا في الرحيل عن النادي حيث تابع "لم أفكر في هذا الأمر أبدا. أرغب في البقاء هنا. هذا هو حلمي دائما".

وبخصوص الرقم القياسي الذي حققه الفريق بالوصول لـ16 انتصارا متتاليا بالليجا قال "أنا لدي مشاعر جيدة بخصوص الأمر وسعيد بالفوز".

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