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غدًا.. محافظ الغربية يفتتح ميناء المحلة البرى بتكلفة 30 مليون جنيه

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غدًا.. محافظ الغربية يفتتح ميناء المحلة البرى بتكلفة 30 مليون جنيه غدًا.. محافظ الغربية يفتتح ميناء المحلة البرى بتكلفة 30 مليون جنيه

محافظ الغربية

مراسل«ONA»:

يفتتح اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، غدًا الثلاثاء، ميناء المحلة البرى “مجمع المواقف” بتكلفة مالية قدرها 30 مليون جنيهًا ، بحضور رئيس المدينة وعدد من نواب الدائرة والقيادات الشعبية والتنفيذية .

وأكد اللواء ناصر طه، رئيس مجلس مدينة المحلة، أنه تم الإنتهاء من جميع أعمال إنشاء “ميناء المحلة البرى” مجمع مواقف المحلة الجديد، بتكلفة قدرها 30 مليون جنيه .

وأشار رئيس المدينة فى بيان صحفي، الي أنه سيتم نقل جميع المواقف إلى الموقف الجديد الذى سيدخل العمل إبتداءًا من غدًا الثلاثاء، موضحًا أن إجمالى المساحة التقريبية للموقف تصل إلى 3000 متر مربع وسيخدم جميع الاتجاهات بالنسبة لمدينة المحلة.

كما أنه سيتم نقل جميع المواقف العشوائية إلى الموقف الجديد أسوة بما حدث مع موقف مجمع سبرباى بطنطا “عبد المنعم رياض”، وسيشارك المحافظ والقيادات التنفيذية والشعبية فى افتتاح الموقف باعتباره طفرة كبيرة فى مدينة العمال .

 

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