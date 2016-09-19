ضبط عاطل وحلاق إغتصبا ربة منزل بالوادي الجديد‎

مراسل«ONA»:

تلقي اللواء عصام بدير، مساعد وزير الداخلية، لأمن الوادي الجديد، بلاغًا من رئيس مباحث قسم الداخلة، يفيد بضبط شخصين متهمين بتصوير سيدة عارية في أوضاع مخلة داخل منزل تحت الإنشاء بإحدي قري مركز الداخلة .

وتبين قيام موظف بتحرير محضر بقسم شرطة الداخلة، يتهم فيه عاطلًا وحلاق باجتذاب زوجته ربة منزل 39 عامًا، والاعتداء عليها جنسيًا وتصويرها عارية في أوضاع مخلة مستخدمين هاتف محمول .

وكشف محضر الواقعة إتهام ربة المنزل باغتصابها من الحلاق، بينما أنكرا المتهمان الواقعة ، مؤكدين ضبطها في وضع مخل منذ 6 أشهر مع شخص آخر بالقرية .

تضمن المحضر أقوال شاهد الواقعة ويعمل مزارع ، أنه رأي صور عارية لربة المنزل علي هاتف المحمول الخاص بالحلاق أثناء تواجده داخل صالون الحلاقة .

تم تحرير المحضر رقم 1118 – إداري مركز شرطة الداخلة لسنة 2016 ، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.