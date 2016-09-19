أخبار عاجلة

"رئيس الوزراء" يصل مجلس النواب لتوضيح أسباب فرض الطوارئ -
تحرير 85 محضرًا تموينيًا ورفع 629 طن مخلفات بالمنيا -
بالصور.. إقبال ضعيف على التصويت في دائرة "السادات" بالمنوفية -
الأخبار - التضامن وصندوق تحيا مصر يطلقان برنامج أطفال بلا مأوى بمشاركة 27 مؤسسة -
الأخبار - مرشحة الرئاسة الفرنسية مارين لوبان تدعو إلى محاربة "الأصولية والطائفية" فى فرنسا -
كوتينيو: فيرمينو لاعب ذكي -
تشافي: على برشلونة التأقلم مع الضغط العالي ليوفنتوس -
القوة الهجومية لدورتموند أمام الهشاشة الدفاعية لموناكو -
أنباء سارة لبايرن ميونيخ قبل موقعة ريال مدريد -
سامبولي وسيميوني على رأس المرشحين لتدريب الأرجنتين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

الزراعة: استمرار صرف الأسمدة للمزارعين حتى نهاية الشهر الجاري

Google+ Print
الزراعة: استمرار صرف الأسمدة للمزارعين حتى نهاية الشهر الجاري الزراعة: استمرار صرف الأسمدة للمزارعين حتى نهاية الشهر الجاري

أرشيفية

صرح الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بأن عمليات صرف الأسمدة للمزارعين في كافة المحافظات مازالت مستمرة وحتى انتهاء الموسم نهاية الشهر الجاري.

واكد حرص الوزارة على تلبية احتياجات المزارعين من الأسمدة ومستلزمات الانتاج الزراعي المختلفة.

وأوضح فايد اليوم الاثنين، أنه تم هذا الموسم التغلب على مشكلة نقل الأسمدة إلى محافظات الوجه القبلي رغم ارتفاع النولون حيث تم توجيه الجمعيات العامة للائتمان والاصلاح والاستصلاح وبنك التنمية والائتمان الزراعي بتحمل نفقات النقل دون المساس بسعر الأسمدة للمزارع.

واضاف أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالتعاون مع كافة المصانع الموردة لضمان وصول الأسمدة لكافة المحافظات.

وشدد على مديري المديريات والإدارات الزراعية بمواصلة حملات المرور الدورية على الجمعيات الزراعية والتأكد من سلامة عمليات صرف المقررات السمادية ورصد أية مخالفات قد تحدث أي اختناقات في عمليات الصرف وتوفير الأسمدة للمزارعين.

وبلغ جملة ما تم توريده من الأسمدة الأزوتية من المصانع الحكومية للوزارة حتى الآن بلغت حوالي مليونا و567 ألفا و310 أطنان من الأسمدة, وهي الكمية المتوافرة بالجمعيات الزراعية المختلفة, والتي يتم الصرف منها للمزارعين حسب المقررات السمادية، حسبما صرح رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة .

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
أسعار أشهر السيارات المستعملة في سوق العاشر

أسعار أشهر السيارات المستعملة في سوق العاشر

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

قائمة أسعار بلح رمضان في مجمعات الأهرام الاستهلاكية

قائمة أسعار بلح رمضان في مجمعات الأهرام الاستهلاكية