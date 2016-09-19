الزراعة: استمرار صرف الأسمدة للمزارعين حتى نهاية الشهر الجاري

صرح الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بأن عمليات صرف الأسمدة للمزارعين في كافة المحافظات مازالت مستمرة وحتى انتهاء الموسم نهاية الشهر الجاري.

واكد حرص الوزارة على تلبية احتياجات المزارعين من الأسمدة ومستلزمات الانتاج الزراعي المختلفة.

وأوضح فايد اليوم الاثنين، أنه تم هذا الموسم التغلب على مشكلة نقل الأسمدة إلى محافظات الوجه القبلي رغم ارتفاع أسعار النولون حيث تم توجيه الجمعيات العامة للائتمان والاصلاح والاستصلاح وبنك التنمية والائتمان الزراعي بتحمل نفقات النقل دون المساس بسعر الأسمدة للمزارع.

واضاف أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالتعاون مع كافة المصانع الموردة لضمان وصول الأسمدة لكافة المحافظات.

وشدد على مديري المديريات والإدارات الزراعية بمواصلة حملات المرور الدورية على الجمعيات الزراعية والتأكد من سلامة عمليات صرف المقررات السمادية ورصد أية مخالفات قد تحدث أي اختناقات في عمليات الصرف وتوفير الأسمدة للمزارعين.

وبلغ جملة ما تم توريده من الأسمدة الأزوتية من المصانع الحكومية للوزارة حتى الآن بلغت حوالي مليونا و567 ألفا و310 أطنان من الأسمدة, وهي الكمية المتوافرة بالجمعيات الزراعية المختلفة, والتي يتم الصرف منها للمزارعين حسب المقررات السمادية، حسبما صرح رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة .