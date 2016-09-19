نجوم الـ Emmy Awards يتألقون على السجادة الحمراء قبل دخول "حلبة المنافسة"

بعد طول إنتظار، أطل نجوم حفل الـ Emmy Awards بنسخته الـ 68 على السجادة الحمراء، تمهيداً لإنطلاق الحفل الضخم الذي يستضيفه مسرح ميكروسفتMicrosoft في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية.

نجوم ونجمات العالم تألقوا وخطفوا أنظار الحاضرين والمصورين، قبل أن يدخلوا "حلبة المنافسة" ويتبارزوا على الجوائز التي ستوزع عن كافة الفئات. وكما ذكرنا، بعض الذين لم يتم ترشيحهم لنيل جوائز Emmy، سيحضرون الحفل أيضاً ومنهم: كريستين بيل Kristen Bell، جايمس كوردن James Corden، Taraji P. Henson، وماندي مور Mandy Moore.

وخلال السهرة، سيكرّم المخرج الأمريكي هنري وينكلر Henry Winkler المخرج المخضرم غاري مارشال Garry Marshall، الذي رحل في شهر يوليو الفائت عن عمر ناهز 81 عاماً. كما سيعيدنا الحفل بالذاكرة إلى نجوم غادرونا بصمت وتركوا أعمالهم في ذاكرتنا مثل: الممثل Gene Wilder، الكوميدي Garry Shandling، الملاكم محمد علي كلاي، والمنتج George Martin. وخلال هذه الفقرة المؤثرة، ستقدم النجمة Tori Kelly عرضاً غنائياً من وحي الأجواء.

تجدر الإشارة إلى أن التنوع العرقي هو عنوان حفل الـ Emmy هذا العام، حيث أن 21 ممثلاً ليسوا من ذوي البشرة البيضاء إندرج إسمهم للفوز بجوائز.

تابعوا "سيدتي نت" للإطلاع على لائحة الفائزين فور صدورها