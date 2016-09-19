الليلة.. عرض فيلم «أرض البرالسه» فى «إتفرج يا سلام»

يستأنف برنامج “اتفرج يا سلام” بداية من مساء اليوم بث حلقاته في موعده المعتاد فى العاشرة والنصف من مساء كل اثنين على القناة الثانية (الأرضية والفضائية) بالتليفزيون المصري ، حيث يعرض الليلة الفيلم التسجيلي “أرض البرالسة” فكرة وإخراج إسلام الغنام.

الفيلم يتناول ماضي وحاضر مدينة “البرلس”،وهو ما يكشف عنه المخرج خلال مناقشته مع الناقدة السينمائية حنان أبو الضياء،كما يتحدث عن ظروف إنتاجه،والأسلوب الذي اتبعه في تنفيذه .

برنامج “اتفرج يا سلام” إعداد الناقد السينمائي مجدي الطيب وإخراج عبد السلام جنيدي،وينفرد بعرض النسخ الكاملة للأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية والتحريك المنتجة في الأعوام الأخيرة الماضية،وإلقاء الضوء على مضامينها،ومناقشة مخرجيها في حضور أحد نقاد السينما البارزين.