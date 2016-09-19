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رسميًا .. حزب «روسيا الموحدة» يفوز بالأغلبية في الانتخابات البرلمانية

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رسميًا .. حزب «روسيا الموحدة» يفوز بالأغلبية في الانتخابات البرلمانية رسميًا .. حزب «روسيا الموحدة» يفوز بالأغلبية في الانتخابات البرلمانية

ارشيفية

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، أن حزب “روسيا الموحدة” يتصدر في الانتخابات البرلمانية التي جرت في البلاد أمس الأحد، بعد فرز 93%.

وقالت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية، إيلا بامفيلوفا، في مؤتمر صحفي بمقر اللجنة اليوم الاثنين، إن حزب “روسيا الموحدة” حصل على 54,28% من الأصوات بحسب القوائم الحزبية.

وأكدت بامفيلوفا أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية بلغت 47,81%، بحسب ما نقلت “روسيا اليوم”.

وأشارت إلى أن الحزب الشيوعي الروسي حصل على 13,45% بحسب القوائم الجزبية، والحزب الليبرالي الروسي – على 13,24%، وحزب “روسيا العادلة” – على 6,17%.

وأكدت بامفيلوفا أن حزب “روسيا الموحدة” يفوز في 203 من أصل 225 دائرة فردية، بينما يفوز كل من الحزب الشيوعي وحزب “روسيا العادلة” في 7 دوائر انتخابية فردية، ويفوز الحزب الليبرالي الديمقراطي في 5 دوائر، وكل من حزبي “رودينا” و”روست” – في دائرة فردية واحدة.

وأوضحت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية أن نحو 264 ألفا من المراقبين حضروا في مراكز التصويت أثناء العملية الانتخابية، مشيرة إلى تسجيل بعض الانتهاكات أثناء العملية. وأضافت أن نتائج التصويت قد تلغى في ثلاثة من مراكز الاقتراع على الأقل، مشيرة إلى أن النيابة العامة قد فتحت قضية جنائية في إحدى الدوائر الانتخابية بسبب محاولة تزوير النتائج.

وامتنعت بامفيلوفا عن تحليل هذه النتائج، إلا أنها قالت إن الانتخابات الحالية جرت بشفافية أكثر من الانتخابات السابقة، مشيرة إلى أن زيادة دعم حزب “روسيا الموحدة”، بحسب نتائج الانتخابات، فاجأت حتى أعضاء اللجنة الانتخابية المركزية.

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