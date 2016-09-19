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عبد العاطي يجتمع بالعاملين بالري المصري في السودان

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عبد العاطي يجتمع بالعاملين بالري المصري في السودان عبد العاطي يجتمع بالعاملين بالري المصري في السودان

الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري – أرشيفية

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اليوم الإثنين، جلسةً مع رئيس الإدارة المركزية للري المصري بالسودان، حيث تم الاتفاق على قيام الوزير بجولة تفقدية لبعض المشروعات الخدمية التي يقوم بها الري المصري بمنطقة الشجرة بالخرطوم لخدمة المواطن السوداني.

كما عقد عبدالعاطي لقاءً مع العاملين بالري المصري في السودان، فضلًا عن زيارة لإحدى محطات القياس الهيدرولوجي على النيل الرئيسي، وذلك على هامش مشاركة الوزير في الاجتماعات الثلاثية لسد النهضة بالخرطوم.

يُذكر أنه من المقرر عقد اجتماعات اللجنة الثلاثية الثاني عشر – الذي سيشهد توقيع عقد الدراسات الاستشارية لتأثيرات سد النهضة – اليوم وغدًا بالعاصمة السودانية الخرطوم، حيث ستكون اجتماعات اليوم الأول تحضيرية على المستوى الفني تحت إشراف وزراء الموارد المائية بالدول الثلاث ( والسودان وإثيوبيا) على أن تختتم تلك الاجتماعات في اليوم الثاني بالتوقيع على العقد الاستشاري مع الشركتين الفرنسيتين “بي أر إل” و”ارتيليا”.

أ ش أ

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