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العثور على بقايا «جبن» يعود إلى 3 آلاف عام بالدنمارك

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العثور على بقايا «جبن» يعود إلى 3 آلاف عام بالدنمارك العثور على بقايا «جبن» يعود إلى 3 آلاف عام بالدنمارك

جبن

عثر علماء الآثار في الدنمارك على بقايا جبن يعود تاريخه إلى ثلاثة الآف عام في آنية من الفخار في شبه جزيرة “يوتلاند”.

وأوضح الأثري كاج راسموسن من متحف “سيلكبورج” لموقع “ساينس نوردك” إن فريقه شعر بالفعل بالحماس الشديد إثر اكتشافه آنية من الفخار محفوظة جيدًا يعود تاريخها للعصر البرونزي، بيد أن شعورهم بالإثارة تضاعف عندما اكتشفوا أن الآنية التي عثروا عليها بها بقايا من مادة محترقة بداخلها رائحتها كريهة للغاية.

وأضاف راسموسن أن فريقه أرسل عينة من المادة التي عليها قشرة خارجية من اللونين الأبيض والأصفر، إلى المتحف الدنماركي الوطني لإجراء تحاليل حيث توصل الكيميائيون إلى نتيجة أن المادة هي على الأرجح دهن بقري.

وتوصل راسموسن، استنادًا إلى هذه التحاليل إلى نتيجة مفادها إنهم من المرجح عثروا على عملية طبخ غير ناجحة تعود إلى ثلاثة آلاف عام، موضحًا أن الدهن ربما يكون جزءًا من آثار لخثارة اللبن المستخدمة خلال عملية الإنتاج الأصلية للجبن الجاف التقليدي، وهي تحتوي على الكثير من السكر وبهذه الطريقة يمكن الحفاظ عليها وتخزينها خلال فصل الشتاء.

وأوضح راسموسن ، كما نقل موقع “ذا لوكال” الإخباري هذا الأسبوع، أنه يبدو أن مصل اللبن في هذه المادة تم غليه حتى احترق تمامًا لدرجة فشلت معها محاولة صنع الجبن مما اضطر صانعها إلى رمي القدر بأكمله.

أ ش أ

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