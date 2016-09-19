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التموين: صرف سلع تموينية بقيمة 800 مليون جنيه

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التموين: صرف سلع تموينية بقيمة 800 مليون جنيه التموين: صرف سلع تموينية بقيمة 800 مليون جنيه

ضبط سلع تموينية

أعلن محمد الشيخ وزير والتجارة الداخلية، أن ما تم صرفه للمواطنين من السلع التموينية بلغ قيمته 800 مليون جنيه، من إجمالي 1.1 مليار جنيه، وبلغ عدد البطاقات التي قامت بالصرف 13 مليون بطاقة تموينية تشمل 44 مليون مواطن، مما يؤكد علي توافر السلع التموينية في كافة المحافظات ولكل حاملي البطاقات.

وأضاف الشيخ، أن ما تم صرفه من سلع نقاط الخبز وصل إلى 435 مليون جنيه لعدد 12 مليون بطاقة تموينية خلال هذا الشهر.

وأكد وزير التموين أن كميات شحن السكر اليومي تم رفعها إلي 4 ألاف طن يوميًا بالإضافة إلي 2000 طن زيت، و 1000 طن أرز للسلع التموينية ونقاط الخبز، علمًا بأن الصرف مستمر حتى 30 من كل شهر.

 

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