الكهرباء: لا صحة لوجود خدمة «سلفني شكرًا»

أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه لا وجود لخدمة باسم “سلفني شكرا” في العدادات الكهربائية الجديدة مسبقة الدفع؛ حيث أن العدادات الجديدة تعمل على استمرار التيار للمستهلك في حالة نفاد الرصيد في أوقات محددة، مثل نفاد الرصيد ليلاً أو نفاد الرصيد أثناء الأعياد أو العطلات الرسمية، حسبما تقرره وزارة الكهرباء، وعلى المشترك أن يقوم بالشحن مباشرة بعد انتهاء فترات الأعياد أو في صباح اليوم التالي .

وصرح الدكتور محمد اليماني المتحدث باسم الوزارة، إن نظام العدادات الجديد يعمل بشكل متطور حيث إنه مزود بخاصية التنبيه قبل نفاذ الرصيد من خلال تحويل الإشارة الضوئية من اللون الأخضر إلى الأحمر، كما يقوم العداد بإصدار تنبيه صوتي أيضا للعميل للتأكيد على ضرورة إعادة الشحن من جديد.

ولفت إلى أنه في حالة وجود مشكلة سواء مع العدادات أو الفواتير يمكن التواصل عن طريق الرقم 121 من أي تليفون محمول ورقم الرسائل القصيرة 91121 وأرقام ” واتساب” بشركات التوزيع التسع، علاوة على تطبيقات هواتف اندرويد المحمولة، مثل تطبيق (شكاوى فواتير الكهرباء) وتطبيق (احسب فاتورتك) وتطبيق (خدمات الكهرباء الذكية).

وأضاف إن ارقام الـ” واتس اب” للشركات لتلقي شكاوى الفواتير هي 01097217682 لشركة شمال الدلتا، و01270003430 لشركة القناة، و 01283388888 لشركة شمال القاهرة، و 01278117626 لشركة جنوب القاهرة، و01002822513 لشركة مصر العليا، و 01207774849 لشركة جنوب الدلتا، و01000549020 لشركة البحيرة.