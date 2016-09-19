أخبار عاجلة

"رئيس الوزراء" يصل مجلس النواب لتوضيح أسباب فرض الطوارئ -
تحرير 85 محضرًا تموينيًا ورفع 629 طن مخلفات بالمنيا -
بالصور.. إقبال ضعيف على التصويت في دائرة "السادات" بالمنوفية -
الأخبار - التضامن وصندوق تحيا مصر يطلقان برنامج أطفال بلا مأوى بمشاركة 27 مؤسسة -
الأخبار - مرشحة الرئاسة الفرنسية مارين لوبان تدعو إلى محاربة "الأصولية والطائفية" فى فرنسا -
كوتينيو: فيرمينو لاعب ذكي -
تشافي: على برشلونة التأقلم مع الضغط العالي ليوفنتوس -
القوة الهجومية لدورتموند أمام الهشاشة الدفاعية لموناكو -
أنباء سارة لبايرن ميونيخ قبل موقعة ريال مدريد -
سامبولي وسيميوني على رأس المرشحين لتدريب الأرجنتين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

بالصور.. 5 تمارين تساعدك على التخلص من دهون الخصر بسهولة

Google+ Print
بالصور.. 5 تمارين تساعدك على التخلص من دهون الخصر بسهولة بالصور.. 5 تمارين تساعدك على التخلص من دهون الخصر بسهولة

>كتبت أمنية فايد

يقدم الموقع الأمريكى "هيلث" 5 تمارين تساعد النساء على الحصول على خصر مشدود للتخلص من المتراكمة بها دون الاستعانة بالنوادى الرياضية والتقيد بمواعيد محددة لا تتناسب مع ظروف عملهن.

تثبيت القدمين واليدين على الأرض من اتجاه الظهر ثم نرفع اليد اليسرى مع القدم اليمنى كما هو مبين فى الصورة وتكرار نفس الحركة مع القدم الأخرى، ثم الوقوف على اليدين والركبتين من اتجاه الوجه مع رفع القدم اليسرى وفردها وتكرار الحركة مع القدم الأخرى، ويتم القيام بكل حركة على حدة 10 مرات.

نثبت القدم اليسرى مع اليد اليمنى على الأرض من اتجاه الظهر ونرفع القدم اليمنى على الأخرى ونبدأ فى الصعود والهبوط بمنطقة الخصر 10 مرات، وتكرار نفس الخطوات مع القدم اليمنى، ثم الثبات على نفس الوضع وبدلا من وضع القدمين على بعض نقوم بفرد إحداهما لأعلى.

بالوقوف على أطراف أصابع القدمين وتثبيت اليدين على الأرض نبدأ الثبات لمدة عشرة عدات مع الحرص على فرد الركبتين، وبالوقوف على أطراف القدمين وتثبيت اليدين على الأرض مع فرد الجسم نبدأ فى ميل الخصر اتجاه اليمين واليسار 10 مرات.

وعلى نفس وضع التمرين السابق نرفع القدم اليسرى لأعلى واستبدالها باليمنى 10 مرات، ثم النوم على البطن ورفع القدم اليسرى والخصر لأعلى اتجاه اليمين ثم تكرار نفس التمرين مع القدم الأخرى.

نقف على الكوعين والركبتين والصعود والهبوط لأعلى وأسفل بمنطقة الخصر 10 مرات، ثم الانتقال لرفع القدم اليسرى لأعلى والثبات على الكوعين وتكرار الحركة مع القدم اليمنى.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم