بالصور.. 5 تمارين تساعدك على التخلص من دهون الخصر بسهولة

يقدم الموقع الأمريكى "هيلث" 5 تمارين تساعد النساء على الحصول على خصر مشدود للتخلص من الدهون المتراكمة بها دون الاستعانة بالنوادى الرياضية والتقيد بمواعيد محددة لا تتناسب مع ظروف عملهن.

تثبيت القدمين واليدين على الأرض من اتجاه الظهر ثم نرفع اليد اليسرى مع القدم اليمنى كما هو مبين فى الصورة وتكرار نفس الحركة مع القدم الأخرى، ثم الوقوف على اليدين والركبتين من اتجاه الوجه مع رفع القدم اليسرى وفردها وتكرار الحركة مع القدم الأخرى، ويتم القيام بكل حركة على حدة 10 مرات.

نثبت القدم اليسرى مع اليد اليمنى على الأرض من اتجاه الظهر ونرفع القدم اليمنى على الأخرى ونبدأ فى الصعود والهبوط بمنطقة الخصر 10 مرات، وتكرار نفس الخطوات مع القدم اليمنى، ثم الثبات على نفس الوضع وبدلا من وضع القدمين على بعض نقوم بفرد إحداهما لأعلى.

بالوقوف على أطراف أصابع القدمين وتثبيت اليدين على الأرض نبدأ الثبات لمدة عشرة عدات مع الحرص على فرد الركبتين، وبالوقوف على أطراف القدمين وتثبيت اليدين على الأرض مع فرد الجسم نبدأ فى ميل الخصر اتجاه اليمين واليسار 10 مرات.