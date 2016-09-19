5 نصائح للحصول على حمل صحى بعد الإجهاض أبرزها تجنب الكافيين والتدخين

وفقا لتقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" يقدم أطباء النساء والتوليد بعض النصائح للنساء للحصول على حمل صحى بعد التعرض للإجهاض والتى تشمل الآتى:

1. من الضرورى للمرأة أن تأخذ بعض الوقت حتى تكون حالتها النفسية جيدة، قبل محاولة الحمل فى طفل آخر.

2. أن تتلقى المرأة بعد الإجهاض الدعم النفسى من زوجها والمحيطين بها، لأن حالتها النفسية تكون ضعيفة للغاية .

3.عندما تكون المرأة مؤهلة لمحاولة حدوث حمل آخر، فمن الضرورى زيارة الطبيب المختص بانتظام.

4. من المهم للمرأة أن تتبع أيام الحيض والتبويض، وبعد الحصول على المزيد من المعرفة من الطبيب، يمكن محاولة ممارسة الجنس خلال فترة التبويض، لأنها تزيد من فرصة الحمل.

5.إذا كانت المرأة تريد الحصول على حمل صحى بعد التعرض للإجهاض، فيجب التوقف عن الوجبات التى تؤثر على الرحم والمبيض مثل مادة الكافيين والتدخين والكحول .

وفى هذا الإطار يقول خبراء الصحة، فى الواقع ليس من الصعب الحصول على الحمل بعد الإجهاض، ومن الممكن حدوث الحمل بعد اتباع بعض النصائح ،واتخاذ المزيد من الاحتياطات، والابتعاد عن الأسباب التى تعرضها للإجهاض مرة أخرى، مثل اتباع نظام غذائى غير صحى وتشوهات الرحم والتدخين والإجهاد.