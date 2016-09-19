النشرة المرورية.. زحام مرورى بمعظم محاور القاهرة والجيزة

تشهد الشوارع والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، اليوم الاثنين زحاما مروريا بسبب زيادة الأحمال بمحافظتى القاهرة والجيزة فى ظل تواجد أمنى مكثف لجميع المحاور لرصد ومتابعة الحالة المرورية وفك الزحامات أولا بأول خلال أوقات الذروة على مدار اليوم.

وظهرت كثافات عالية أعلى الدائرى للمتجه من مناطق التجمع الخامس وفى طريقه للبساتين وزهراء المعادى وظهرت كثافات متوسطة أعلى طريق الأوتوستراد للقادم من مناطق حلوان إلى المعادى والمقطم وكثافات مرورية محدودة للمتجه إلى شارعى عباس العقاد.

وشهد طريق المحور للقادم من مناطق الشيخ زايد وأكتوبر اتجاه الدائرى تباطؤ حركة السيارات وكثافة متحركة فى صلاح سالم اتجاه المطار. وكثافات مرورية من صلاح سالم إلى مشيخة الأزهر حتى كوبرى الأزهر بمناطق وسط البلد وكذلك الأمر كثافات متحركة من المعادى اتجاه القلعة.

وظهرت كثافات مرورية على كورنيش النيل من أبراج النيل إلى وسط البلد ومن سط البلد إلى الدائرى ومن الدائرى إلى المعادى وبشارع القصر العينى وظهر بنفق الأزهر كثافات متحركة للمتجه من صلاح سالم اتجاه ميدان الأوبرا و كثافات مرورية بشوارع الهرم وصولا إلى قسم الطالبية وتباطأت حركة السيارات حتى شارع نصر الدين ونزلة جامعة القاهرة بسبب أعمال التطوير.

كما ظهرت كثافات عالية بشارع فيصل من الطالبية وصولا إلى مطلع كوبرى فيصل وصولا إلى ميدان الجيزة وكذلك الأمر فى شارع السودان وصولا إلى شارع جامعة الدول وحتى إمبابة.

فيما شهد كوبرى 6 أكتوبر تكدسا مروريا بالاتجاه القادم من المهندسين وحتى مدينة نصر، وكذلك من الجيزة اتجاه وسط البلد واصطفت السيارات أعلى كوبرى 15 مايو بالاتجاه للقادم من شارع جامعة الدول وفى طريقه إلى منطقة الإسعاف وكذلك الأمر للمتجه من ميدان مصطفى محمود وظهرت كثافات للقادم من شارع جامعة الدول حتى مطلع كوبرى 15 مايو.

كما يوجد انسياب مرورى محدود بطريق كورنيش المعادى، وتسبب عطل فى سيارة ملاكى أعلى طريق الأتوستراد فى توقف حركة المرور بالاتجاه القادم من مناطق حلوان وفى طريقه إلى القاهرة وظهرت كثافات مرورية أعلى كوبرى أكتوبر للمتجه من مدينة نصر إلى ميدان رمسيس.

وتباطأت حركة السيارات أمام القادم من محور صلاح سالم وفى طريقه إلى نفق الأزهر حتى ميدان الأوبرا، وتكرر الأمر بميدان التحرير ومناطق عابدين بكورنيش النيل أمام وزارة الخارجية وبنزلة كوبرى 15 مايو وللقادم من المعادى وفى طريقه إلى مناطق شرق القاهرة ومحور النصر للقادم من ميدان رابعة العدوية وفى طريقه للعباسية.

وتكرر الأمر بشارع التحرير وميدان المساحة وصولا إلى ميدان الجلاء وحتى كوبرى قصر النيل وكذلك بمحور 26 يوليو أمام القادم من أكتوبر وفى طريقه إلى ميدان لبنان، كذلك الأمر فى شارع فيصل وصولا إلى محطة مترو جامعة القاهرة وبشارع الهرم وصولا إلى ميدان الجيزة، الذى تباطأت حركة السيارات به بسبب المواقف العشوائية بميدان الجيزة فى إعاقة حركة المرور وصولا إلى شارع التحرير حتى ميدان الدقى.

وتباطئت حركة السيارات بطريق إسكندرية الزراعى للمتجه من الأقاليم وصولا إلى القاهرة وكذلك الأمر أعلى الدائرى للمتجه من الزراعى اتجاه نفق السلام بسبب زيادة الأحمال وأعلى دائرى المرج وصولا إلى مناطق ميدان المؤسسة وصولا للقاهرة وظهرت كثافات عالية وسط انتشار الخدمات المرورية.