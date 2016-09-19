صرف سلع تموينية بقيمة 800 مليون من إجمالي 1.1 مليار

أعلن محمد الشيخ، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن ما تم صرفة للمواطنين من السلع التموينية بلغ قيمته 800 مليون جنيه من إجمالي 1.1 مليار جنيه.

كما أعلن الشيخ – وفقًا للبيان الصادر اليوم الإثنين – أن بلغ عدد البطاقات التي قامت بالصرف 13 مليون بطاقة تموينية تشمل 44 مليون مواطن، مما يؤكد على توافر السلع التموينية في كافة المحافظات ولكل حاملي البطاقات.

وأضاف الوزير، أن ما تم صرفة من سلع نقاط الخبز وصل إلى 435 مليون جنيه لعدد 12 مليون بطاقة تموينية خلال هذا الشهر.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن كميات شحن السكر اليومي تم رفعها إلى 4 ألاف طن يوميًا، بالإضافة إلى 2000 طن زيت، و1000 طن أرز للسلع التموينية ونقاط الخبز، علمًا بأن الصرف مستمر حتى 30 من كل شهر.