5 نصائح سهلة لعدم زيادة الوزن بعد إنقاصه

إذا كنت قد وصلت إلى الوزن الذي ترغب فيه، أو اقتربت منه لا تحتفل، فالهدف الأصعب ليس فقدان الكيلوغرامات الزائدة، وإنما الاحتفاظ بالوزن الجديد. يعتبر الحفاظ على الوزن بعد إنقاصه من صميم عملية التخسيس.

إليك بعض النصائح والإرشادات لتحقق الهدف وتحافظ على وزنك بعد إنقاصه، وفقًا لما أورده موقع “24″ الإماراتي:

البروتين: احرص على زيادة نسبة البروتين الصحي في طعامك، يمكنك زيادته حتى حوالي 75 بالمائة من الوجبات الرئيسية. من مصادر البروتين الصحي: اللحم الخالي من الدهون، والعدس والفول والبقوليات. سيساعدك البروتين على بناء عضلات قوية، وتعتبر عملية بناء العضلات جزءاً أساسياً من تحفيز عملية التمثيل الغذائي وحرق الدهون باستمرار.

فكر مرتين قبل الأكل: قبل أن تأكل اسأل نفسك: هل ستساعدك هذه الوجبة على أداء المزيد من النشاط البدني؟ إذا كانت تحتوي على سعرات حرارية فارغة دون مغذيات تجنب هذا الطعام. ابتعد عن المقالي والكربوهيدرات البسيطة والمشروبات السكرية الغنية بالسعرات دون فوائد تغذوية.

أهداف للنشاط البدني: في هذه المرحلة، ولتحافظ على وزنك الجديد، عليك وضع أهداف جديدة للنشاط البدني والرياضي الذي تقوم به. حاول الاشتراك في ألعاب ومنافسات رياضية، مثل الركض والسباحة وركوب الدراجات، سيساعدك الانتظام في نشاط بدني على مواصلة اهتمامك وعدم إهمال الحركة البدنية.

حجم الوجبات: تناول وجبات أقل حجماً على فترات متقاربة من الوقت، سيساعدك ذلك على إبقاء التمثيل الغذائي نشطاً. تناول ما بين 4 إلى 6 وجبات يفصل بين كل منها 3 ساعات.

المشي: احرص على المشي باستمرار، سواء داخل المكتب أو بين غرفه أو حول المبنى الذي تعمل فيه. ستحتاج 10 آلاف خطوة يومياً، ويمكنك تحميل بعض التطبيقات على هاتفك والتي تقوم بعد الخطوات التي مشيتها في اليوم.

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