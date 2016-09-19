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مطار شرم الشيخ يستقبل 2034 سائحا على متن 22 رحلة دولية ومحلية

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مطار شرم الشيخ يستقبل 2034 سائحا على متن 22 رحلة دولية ومحلية مطار شرم الشيخ يستقبل 2034 سائحا على متن 22 رحلة دولية ومحلية

>جنوب سيناء – فايزة مرسال

وصل مطار شرم الشيخ الدولى اليوم الاثنين، 2034 سائحا من مختلف الجنسيات العربية والأجانب وغادر مطار شرم الشيخ 2244 سائحا من مختلف الجنسيات العربية والمصرية.

 

أكد العميد عصام خضر مدير إدارة العمليات والأزمات بمحافظة جنوب سيناء أن نسبة الإشغالات شرم الشيخ 35%  ودهب 35% وطابا 13% ونويبع 3% سانت كاترين 1% والنسبة العامة 32% مضيفا أن مطار شرم الشيخ الدولى استقبل اليوم 7 رحلات دولية طيران على متنها 722 سائحا من مختلف الجنسيات و15 رحلة داخلية على متنها 1312 سائحا مصريا بإجمالى 2034 سائحا.

 

وغادر مطار شرم الشيخ 7 رحلات دولية على متنها 984 سائحا من مختلف الجنسيات و14 رحلة محلية على متنها 1260 سائحا مصريا.                                                                                                             

 


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