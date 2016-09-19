السيسى يلتقى اليوم هيلارى وترامب ويلقى بيان مصر أمام قمة اللاجئين

‫يبدأ اليوم الاثنين الرئيس عبد الفتاح السيسى جدول لقاءاته ، التى يجريها على هامش زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة فى فعاليات الدورة الـ٧١ للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حاليًا بنيويورك، بلقاء نظيره القبرصى نيكوس أناستاسيادس، ثم يليه لقاء مع رئيس المجلس الأوروبى دونالد تاسك، ومن بعده يلتقى الرئيس السيسى مع المستشار النمساوى كريستيان كيرن.

واللقاءات الثلاثة سيجريها الرئيس السيسى بمقر الأمم المتحدة، وقبل أن يشارك فى فعاليات قمة الأمم المتحدة حول اللاجئين والمهاجرين التى ستنطلق فى العاشرة صباحًا بتوقيت نيويورك، الرابعة ظهرًا بتوقيت القاهرة، حيث سيشارك الرئيس فى النقاش العام داخل الجلسة، كما سيلقى خلالها بيان مصر.

ومن المقرر أن يلتقى الرئيس عقب إلقائه بيان مصر أمام قمة اللاجئين والمهاجرين بالأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون، الذى سيغادر منصبه فى ٣١ ديسمبر المقبل، وستختار الجمعية العامة للأمم المتحدة خليفته خلال شهر أكتوبر المقبل .

وسيترأس الرئيس السيسي بعد ذلك اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقى الذى سيعقد داخل مقر الأمم المتحدة، لمناقشة الوضع فى جنوب السودان وعدد من الأزمات الأفريقية، وتتولى مصر خلال شهر سبتمبر الجارى رئاسة المجلس .

وبعد مغادرته لمقر الأمم المتحدة، سيجرى الرئيس عدد من اللقاءات المهمة مع شخصيات أمريكية مؤثرة داخل مقر إقامته بأحد فنادق نيويورك، من بينها تشاك هاجل وزير الدفاع الأمريكى السابق، والسيناتور كريستوفر كونز، والسيناتور دانا روراباتشر.

وسينهى الرئيس السيسى لقاءات يومه الثانى فى نيويورك باللقاءين المنتظرين من جانب الكثير من المحللين والمراقبين، حيث سيلتقى مرشحة الحزب الديمقراطى للانتخابات الرئاسية الأمريكية هيلارى كلينتون، ثم مرشح الحزب الجمهورى دونالد ترامب، حيث سبق للمرشحان أن طلبا لقاء السيسى وهو ما استجابت له الرئاسة المصرية.