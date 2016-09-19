تطبيق جديد يساعد في تجهيز حقيبة السفر والأغراض المطلوبة

يتيح تطبيق “باك آند باج” لمستخدمي أبل التجهيز للرحلة من خلال الحصول على عدد كبير من القوائم مسبقة الإعداد لمختلف الأغراض التي يحتاجها المسافر.

يقوم التطبيق أيضاً بتذكير المستخدم بالأشياء المهمة التي يجب عليه القيام بها قبل السفر، مثل إخراج حقيبة الملابس من مكان تخزينها قبل الشروع في السفر، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

وبالنسبة للقوائم فإنه يمكن تسمية كل واحدة منها باسم معين أو بمعلومات عن الرحلة. ويمكن للمستخدم الاختيار من بين 26 فئة تضم كل الأشياء التي يمكن أن يحتاجها المرء أثناء السفر.

ومن هذه القوائم قائمة “السفر مع طفل رضيع” أو “حضور حفل على الشاطئ” أو “رحلة تزلج”. وكل فئة من هذه الفئات تحتوي على عدد كبير من بنود الملابس والمعدات التي يجب اصطحابها أثناء الرحلة، حيث يمكن للمستخدم الاختيار من بين هذه البنود لتجهيز قائمته الخاصة به والتي سيستخدمها في التأكد من وجود كل ما يريده في الحقيبة.

كما يمكن للمستخدم وضع علامة على الأشياء التي وضعها بالفعل في الحقيبة بحيث يعرف في أي وقت أثناء المراجعة الأشياء التي لم يتم وضعها.

كما يمكن تبادل هذه القوائم مع مستخدمين آخرين، وذلك من خلال رابط موجود على التطبيق باسم “دروب بوكس” واختيار أمر إرسال القائمة عبر البريد الإلكتروني.

وفي كل الأحوال الأخرى فإن هذا التطبيق مجاناً ويعتمد في إيراداته على الإعلانات . كما يمكن استخدامه دون الاتصال بالإنترنت، وهو يعمل مع نظام التشغيل آي.إو.إس5 أو الإصدارات الأحدث.

وإذا كنت تبحث عن تطبيق بديل يعمل من أجهزة “أندرويد” فيمكن اللجوء إلى تطبيق “باك بوينت”.