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وفد البرلمان يصل نيويورك للمشاركة في اجتماعات جمعية الأمم المتحدة

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وفد البرلمان يصل نيويورك للمشاركة في اجتماعات جمعية الأمم المتحدة وفد البرلمان يصل نيويورك للمشاركة في اجتماعات جمعية الأمم المتحدة

صورة أرشيفية

وصل اليوم الاثنين، إلى مطار نيويورك أعضاء مجلس النواب المشاركون ضمن وفد في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 71 .

وأكد النائب طارق رضوان ، وكيل لجنة العلاقات الخارجية لمجلس النواب أحد أعضاء الوفد، فى تصريحات له ، عدم وجود لمنتمين لجماعة الإخوان المحظورة أو من “المأجورين” فى مطار نيويورك.

وجدير بالذكر أن ٢٤ نائبا يرافقون الرئيس عبد الفتاح ضمن وفد مصر المشارك فى أعمال الجمعية العامة.

وجدير بالذكر أن ٢٤ نائبا يرافقون الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن وفد مصر المشارك فى أعمال الجمعية العامة، وهم: مى البطران، رئيسة لجنة الاتصالات، و أحمد بدوى، وكيل لجنة الاتصالات، وخالد يوسف، وعبد الرحيم على، وداليا يوسف وكيل لجنة العلاقات الخارجية، وطارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية، و طارق رضوان وكيل لجنة العلاقات الخارجية، وعماد جاد، وإيليا ثروت باسيلى، و نادر مصطفى، وهشام الشطورى، و منال ماهر، ومحمد شعبان ، وإيهاب الطماوى أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، و محمد على عبد الحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية، و هانى نجيب، وسحر طلعت رئيس لجنة السياحة، وسولاف درويش، و نشوى الديب، وكريم درويش ، وكريم سالم ، وصلاح حسب الله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحريه ، وعلى بدر.

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