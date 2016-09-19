وكيل التعليم بالإسماعيلية: نستقبل أولياء الأمور لحل مشكلاتهم بالمديرية

أعلنت الدكتورة أسماء الديب وكيلة تعليم الإسماعيلية فى تصريحات صحفية، أنه فى ظل التعليمات لكافة مديرى الإدارات والمراحل المشاركة فى المتابعات الميدانى يتم استقبال العشرات من المواطنين لحل مشكلات لأولياء الأمور بديوان المديرية.

وناشدت أسماء الديب أولياء الأمور بأن يسلكوا القنوات الشرعية التى تبدأ بالإدارات التعليمية أولا وعند عدم الحل يكون التوجه إلى مكتبها بديوان عام المديرية.

وشددت على ينتظم دولاب العمل وتحقيق الصالح العام وكذلك استقبال العاملين بالمنظومة التعليمية وخاصة المدارس يومياً، بعد انتهاء العمل بالمدارس وفى الحالات القصوى يكون بمأمورية رسمية تبعا للقواعد التى نظمتها الوزارة.

وأضافت الدكتورة أسماء أنه توجد لجنة لاستقبال الجماهير وتيسير الخدمات للمواطنين، كما يتم تلقى وحل الشكاوى إلكترونيًا عبر الموقع الإلكترونى للمديرية، وأن لجنة استقبال الجماهير تقوم بإرشاد المواطنين لإنهاء كافة الخدمات وتيسير متطلباتهم من إدارات الديوان، والرد على استفساراتهم وتذليل كافة المعوقات والعقبات التى تواجههم ومتابعة الانتهاء من حلها، وذلك لسرعة إنهاء الخدمات للمواطنين وتمكينهم من تقديم خدمة ميسرة.