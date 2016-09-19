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عبدالله بن زايد يشارك في الاجتماع التكميلي للدورة الـ140 للوزاري الخليجي في نيويورك

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عبدالله بن زايد يشارك في الاجتماع التكميلي للدورة الـ140 للوزاري الخليجي في نيويورك عبدالله بن زايد يشارك في الاجتماع التكميلي للدورة الـ140 للوزاري الخليجي في نيويورك

شارك سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الليلة الماضية في الاجتماع التكميلي للدورة الـ/ 140 / للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في المقر الدائم لبعثة المملكة العربية لدى الأمم المتحدة في نيويورك .. وذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ/ 71 / للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبحث الاجتماع ــ الذي ترأسه معالي عادل بن أحمد الجبير وزير خارجية المملكة بحضور معالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية ــ عددا من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة المدرجة على جدول أعمال الدورة / 71 / للجمعية العامة .. إضافة إلى تنسيق المواقف المشتركة تجاه الاجتماعات القادمة التي يعقدها أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون مع نظرائهم في عدد من الدول الصديقة ولدى المنظمات والمجموعات الدولية.

حضر الاجتماع..سعادة أحمد عبد الرحمن الجرمن مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية وسعادة السفيرة لانا زكي نسيبة مندوبة الدولة الدائمة لدى الأمم المتحدة.
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