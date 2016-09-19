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«مدني الشارقة» يطلق 11 دورية متحركة مزودة بالمعدات لتلافي الحرائق

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«مدني الشارقة» يطلق 11 دورية متحركة مزودة بالمعدات لتلافي الحرائق «مدني الشارقة» يطلق 11 دورية متحركة مزودة بالمعدات لتلافي الحرائق

أطلقت إدارة الدفاع المدني بالشارقة صباح اليوم 11 دورية متحركة مزودة بكافة المعدات التي تؤهلها للتدخل السريع في حال وقوع الحريق، كل سيارة في منطقة اختصاصها.

وأكد المقدم سامي النقبي مدير إدارة الدفاع المدني في الشارقة، أن تلك المبادرة تعد الأولى من نوعها على مستوى الدولة وهدفها تحقيق استراتيجية وزارة الداخلية في تخفيض حوادث الحريق؛  إضافة إلى المسح الميداني لتحقيق أعلى مستويات السلامة، وتقليل زمن الاستجابة للحوادث والتفتيش الدوري على المنشآت والمباني قيد التنفيذ؛ كما تهدف المبادرة إلى تعزيز  ثقة الجمهور من خلال المشاركة المجتمعية، لافتا إلى أنها تعد تجربة وستستمر 3 أشهر ومن ثم سيتم تقييمها، وفي حال نجاحها سيتم تطبيقها وزيادة عدد السيارات المتحركة.

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