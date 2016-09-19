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وزير الري يشارك في اجتماعات اللجنة الثلاثية لسد النهضة

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وزير الري يشارك في اجتماعات اللجنة الثلاثية لسد النهضة وزير الري يشارك في اجتماعات اللجنة الثلاثية لسد النهضة

وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي – أرشيفية

يعقد الاجتماع الثاني عشر للجنة الوطنية الثلاثية لسد النهضة، اليوم الإثنين، بحضور وزيري المياه في السودان وإثيوبيا، وبمشاركة وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي.

ومن المقرر – وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط – أن يشهد الوزراء الثلاثة، غدًا الثلاثاء، التوقيع على العقود الخاصة بدراسات سد النهضة مع المكاتب الاستشارية الفرنسية، في إطار تنفيذ توصيات اللجنة الدولية للخبراء، والتي أوصت بعمل دراستين، وهما دراسة نموذج ومحاكاة الموارد المائية، ونظام التوليد الكهرومائي، وتقييم الأثر البيئي والاجتماعي والاقتصادي العابر للحدود.

 

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